27 сентября на Новой Сцене Александринского театра прошел первый сольный концерт музыканта Макса Винера. Будучи автором-исполнителем, звукорежиссером, музыкальным продюсером, и композитором, этим вечером Макс познакомил со своей новой музыкальной программой, которая вошла в мини-альбом «Durch die Zeit - Сквозь Время».
Максим Винер
Вероника Носкова
Помимо новых песен, которые выйдут этой осенью-зимой, на концерте прозвучали ранее выпущенные песни Макса: New Normal, My Dear Friend, Thinkin’ About You, (Sittin’ On) A Rainy Day. На концерте «Здесь & Сейчас Макс Винер создал атмосферу кинетического, графического, музыкального и светового искусства. Альтернативная музыка, фолк, соул и проза Макса Винера стали проводниками смыслов и размышлений автора, который черпал вдохновение в работах таких творцов, как Пикассо, Цой, Ван Гог и Coldplay.
Илья Пучеглазов
Надежда Воронкова, Анастасия Платонова, Елена Ахмадеева, Анастасия Пащенко
Елизавета Любимова, Анастасия Пащенко
При поддержке «Русских Самоцветов» произошла организация и создание концерта, видеоряда, светового шоу, и музыкального клипа на песню Déjà Vu. Макс сделал коллаборацию с актрисой МДТ — Анной Завтур и видеопродакшн компанией OCHI и режиссером, Викторией Соколовой. SymphoCat — потрясающий ambient композитор из Ростова-на-Дону, также работал куратором проекта на Новой Сцене Александринского Театра.
Фото: Владимир Постнов, Анастасия Карпова
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