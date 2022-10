Помимо новых песен, которые выйдут этой осенью-зимой, на концерте прозвучали ранее выпущенные песни Макса: New Normal, My Dear Friend, Thinkin’ About You, (Sittin’ On) A Rainy Day. На концерте «Здесь & Сейчас Макс Винер создал атмосферу кинетического, графического, музыкального и светового искусства. Альтернативная музыка, фолк, соул и проза Макса Винера стали проводниками смыслов и размышлений автора, который черпал вдохновение в работах таких творцов, как Пикассо, Цой, Ван Гог и Coldplay.