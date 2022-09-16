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Художник-ювелир Петр Аксёнов представил коллекцию Russkaya Skazka

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Художник-ювелир Петр Аксёнов устроил специальный показ своих работ в филиале Исторического музея. Коллекция носит название Russkaya Skazka и знаменует связь традиций русского ювелирного искусства. К слову, с частью изделий туляки и гости города уже знакомы по кинофильмам: герои сериала «Война и мир», киносаги «Екатерина» и фильма «Последний Богатырь» в кадре носят украшения от Аксенова.

Дань русской ювелирной традиции — брошь Coronation и серьги Rosebud, созданная под влиянием творений мастерской Карла Фаберже, и брошь Saint Basil в форме храма Василия Блаженного.

На выставке представлены и церковные изделия: священнический крест и архиерейская панагия с изображением Фёдоровской Богоматери, покровительницей дома Романовых. Проект Russkaya Skazka можно увидеть в филиале ГИМ в Туле до 3-го октября.

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