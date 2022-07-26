Как прошло мероприятие ювелирного дома Axenoff в Тверской области

Ювелир Петр Аксёнов при поддержке Всероссийского историко-этнографического музея Торжка собрал друзей в усадьбе Знаменское-Раёк в Тверской области. Так организаторы привлекают внимание к проблеме реставрации объектов культурного наследия.
Место проведения было выбрано неслучайно. Архитектор усадьбы Знаменское-Раёк — один из величайших представителей Русского Просвещения Николай Львов, который построил, например, Приоратский дворец в Гатчине, Невские ворота Петропавловской крепости, Здание Почтамта и многие другие памятники архитектуры.
Любовь Алипова
Николай Пивоваров
Юлия Акимова
Юлия Акимова, Артём Акимов
Александра Бурд
Полина Павлович
Мария Чумакова, Юлия Прокип, Александра Бурд
Гости из двух столиц узнали историю усадьбы и своими руками начали восстановление приусадебного сада. А вечером в бальном зале был дан концерт: исполняли музыку Россини, Глюка и модного Майкла Наймана.
Среди принявших приглашение ювелирного дома Axenoff были балерина Олеся Гапиенко, галерист Юлия Акимова,mкреативный директор Давид Хендерсон-Пален с женой, предпринимательница Юлия Прокип, коллекционер русского костюма Любовь Алипова, адвокат Николай Пивоваров, культуролог Полина Павлович и бизнесмен Константин Андрикопулос.
Фото: Денис Денисов
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