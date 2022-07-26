Как прошло мероприятие ювелирного дома Axenoff в Тверской области

Ювелир Петр Аксёнов при поддержке Всероссийского историко-этнографического музея Торжка собрал друзей в усадьбе Знаменское-Раёк в Тверской области. Так организаторы привлекают внимание к проблеме реставрации объектов культурного наследия.

Место проведения было выбрано неслучайно. Архитектор усадьбы Знаменское-Раёк — один из величайших представителей Русского Просвещения Николай Львов, который построил, например, Приоратский дворец в Гатчине, Невские ворота Петропавловской крепости, Здание Почтамта и многие другие памятники архитектуры.