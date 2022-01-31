Презентация выставки «Лики / Лица / Морды» в Мраморном дворце Русского музея

28 января московский частный Музей AZ впервые представил выставку в Государственном Русском музее. В Мраморном дворце в Санкт-Петербурге открылся выставочный проект «Лики / Лица / Морды», в котором показаны портреты художников-шестидесятников и современных авторов.

Открытие посетили Наталия Опалева (Музей AZ), Павел Пригара (Манеж), Маша Федорова, Полина Бондарева, Владимир Варнава, Светлана Амова, Семен Михайловский (Манеж), Антон Каретников (Фонд Николая Каретникова), Аркадий Ипполитов (Эрмитаж), Олеся Туркина (Русский музей), Анна Озеркова, Мария Грудина и другие.