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Презентация выставки «Лики / Лица / Морды» в Мраморном дворце Русского музея

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28 января московский частный Музей AZ впервые представил выставку в Государственном Русском музее. В Мраморном дворце в Санкт-Петербурге открылся выставочный проект «Лики / Лица / Морды», в котором показаны портреты художников-шестидесятников и современных авторов. 

Открытие посетили Наталия Опалева (Музей AZ), Павел Пригара (Манеж), Маша Федорова, Полина Бондарева, Владимир Варнава, Светлана Амова, Семен Михайловский (Манеж), Антон Каретников (Фонд Николая Каретникова), Аркадий Ипполитов (Эрмитаж), Олеся Туркина (Русский музей), Анна Озеркова, Мария Грудина и другие.

Семен Михайловский, Наталия Опалева
Полина Бондарева, Алексей Ким, Евгения Букато
Юлдус Бахтиозина
Мария Грудина
Павел Пригара
Александр Малич
Анна Озеркова, Карина Севоян
Марина Шульц
Виталий Котов, Анастасия Курехина

Михаил Петренко, Елена Громова, Гюнтер Хазенкамп

Аркадий Ипполитов, Антон Каретников
Алексей Никульшин, Александр Вольтман

Алексей Дашевский

Анатолий Белкин, Ирина Плахотникова
Анна Цветкова

Антонио Джеуза

Для Мраморного дворца Русского музея был создан новый дизайн-проект, придуманы новые экспозиционные и постановочные решения, добавлены более 20 новых работ.

На коктейле, посвященном открытию выставочного проекта «Лики / Лица / Морды», Музей AZ пригласил джазовый квинтет «Илья Гиндин & friends».

 

Кира Тайманова, Евгения Кузнецова, Татьяна Мейлунас
Леонтий Касаткин, Жанна Галай
Евгения Нагимова
Кристина Березовская

Станислав Ершов

Владимир Наседкин

Мария Федорова

Данил Толмачев

Екатерина Сидорова

Елена Бадмаева
Игорь Суханов

Денис Прасолов, Наталья Пивко

Марина Альвитр

Мария Грудина, Марина Гисич
Анна Озеркова, Татьяна Майлунас
Семен Михайловский, Станислав Ершов
Олеся Туркина, Наталия Опалева

Михаил Крокин

Ольга Профатило, Анастасия Баранова, Дмитрий Левин и

Надежда Гусарова, Анастасия Янб

Наталья Волкова

Павел Даиси

Петр Дудник, Нина Опалева

Петр Толпин

Светлана Амова

Сергей Бугаев-Африка

Сергей Емельянов

Татьяна Ахметгалиева, Лиза Бобкова

Татьяна Немировская

Фото: Михаил Вильчук

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