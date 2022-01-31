Презентация выставки «Лики / Лица / Морды» в Мраморном дворце Русского музея

28 января московский частный Музей AZ впервые представил выставку в Государственном Русском музее. В Мраморном дворце в Санкт-Петербурге открылся выставочный проект «Лики / Лица / Морды», в котором показаны портреты художников-шестидесятников и современных авторов.
Открытие посетили Наталия Опалева (Музей AZ), Павел Пригара (Манеж), Маша Федорова, Полина Бондарева, Владимир Варнава, Светлана Амова, Семен Михайловский (Манеж), Антон Каретников (Фонд Николая Каретникова), Аркадий Ипполитов (Эрмитаж), Олеся Туркина (Русский музей), Анна Озеркова, Мария Грудина и другие.
Михаил Петренко, Елена Громова, Гюнтер Хазенкамп
Алексей Дашевский
Антонио Джеуза
Для Мраморного дворца Русского музея был создан новый дизайн-проект, придуманы новые экспозиционные и постановочные решения, добавлены более 20 новых работ.
На коктейле, посвященном открытию выставочного проекта «Лики / Лица / Морды», Музей AZ пригласил джазовый квинтет «Илья Гиндин & friends».
Станислав Ершов
Владимир Наседкин
Данил Толмачев
Екатерина Сидорова
Денис Прасолов, Наталья Пивко
Марина Альвитр
Михаил Крокин
Ольга Профатило, Анастасия Баранова, Дмитрий Левин и
Надежда Гусарова, Анастасия Янб
Павел Даиси
Петр Дудник, Нина Опалева
Петр Толпин
Светлана Амова
Сергей Емельянов
Татьяна Ахметгалиева, Лиза Бобкова
Татьяна Немировская
Фото: Михаил Вильчук
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