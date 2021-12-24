18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Юлия Матвиенко, Дмитрий Морозов, Евгения Сероусова и другие гости открытия панорамного бара THE

Поделиться:

На шестом этаже отеля Wawelberg открылся проект THE — speakeasy-бар с панорамным видом на Исаакиевский собор. Главное из идеологии нового пространства уже заложено в его названии: артикль "the" показывает принадлежность к конкретной категории и переводится как «тот самый».

Праздновали событие на соответствующем гранд-опенинге: с шампанским Блан де Блан, устрицами, морскими ежами, коктейлями с глыбами байкальского льда — что, пожалуй, в традициях рождественского Петрограда.

Юлия Матвиенко
Ксения Гощицкая, Дмитрий Морозов, Ольга Суркова
Кира Турчак
Алексей Феликсов, Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Екатерина Галанова
Виктория Портфолио
Евгения Сероусова
Ирина Оганова
Антон Лиссов
Мария Грудина

Бренд-шеф отеля Wawelberg Валерий Горинов

Вступительное слово под звуки ханга держала куратор отдела Новейших течений Русского музея Евгения Сероусова. Она представила гостям жемчужину интерьера THE — люстру «Коралловый закат» работы американского скульптора Дейла Чихули. 

А после (и, признаться, до глубокой ночи) глава Biocad Дмитрий Морозов, дизайнер JM Studio Юлия Матвиенко, автор фестиваля Dance Open Екатерина Галанова и многие другие репетировали празднование Нового года. Музыкальный руководитель действа — DJ Ксения Гощицкая.

Анна Озеркова
Руслан Гацалов
Кира Турчак, Юлия Матвиенко, Мария Иванова
Николай Киселев
Евгения Мурашова, Дмитрий Воробьев

Елизавета Замарина

Анна Шапиро, Антон Богородов

Леонтий Касаткин

Шеф-сомелье отеля Wawelberg Дмитрий Кизеев

Шеф-бармен отеля Wawelberg Даниил Леман

Анастасия Шепелевич, Егор Чернов

Анна Каменева

Мария Грудина
Алексей Феликсов, Михаил Стацюк
Ирина Пономаренко
Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: