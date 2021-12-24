Юлия Матвиенко, Дмитрий Морозов, Евгения Сероусова и другие гости открытия панорамного бара THE

На шестом этаже отеля Wawelberg открылся проект THE — speakeasy-бар с панорамным видом на Исаакиевский собор. Главное из идеологии нового пространства уже заложено в его названии: артикль "the" показывает принадлежность к конкретной категории и переводится как «тот самый».
Праздновали событие на соответствующем гранд-опенинге: с шампанским Блан де Блан, устрицами, морскими ежами, коктейлями с глыбами байкальского льда — что, пожалуй, в традициях рождественского Петрограда.
Бренд-шеф отеля Wawelberg Валерий Горинов
Вступительное слово под звуки ханга держала куратор отдела Новейших течений Русского музея Евгения Сероусова. Она представила гостям жемчужину интерьера THE — люстру «Коралловый закат» работы американского скульптора Дейла Чихули.
А после (и, признаться, до глубокой ночи) глава Biocad Дмитрий Морозов, дизайнер JM Studio Юлия Матвиенко, автор фестиваля Dance Open Екатерина Галанова и многие другие репетировали празднование Нового года. Музыкальный руководитель действа — DJ Ксения Гощицкая.
Елизавета Замарина
Анна Шапиро, Антон Богородов
Шеф-сомелье отеля Wawelberg Дмитрий Кизеев
Шеф-бармен отеля Wawelberg Даниил Леман
Анна Каменева
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