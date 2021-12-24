Юлия Матвиенко, Дмитрий Морозов, Евгения Сероусова и другие гости открытия панорамного бара THE

На шестом этаже отеля Wawelberg открылся проект THE — speakeasy-бар с панорамным видом на Исаакиевский собор. Главное из идеологии нового пространства уже заложено в его названии: артикль "the" показывает принадлежность к конкретной категории и переводится как «тот самый».

Праздновали событие на соответствующем гранд-опенинге: с шампанским Блан де Блан, устрицами, морскими ежами, коктейлями с глыбами байкальского льда — что, пожалуй, в традициях рождественского Петрограда.