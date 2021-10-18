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Репортажи

Греческая вечеринка в оранжерее Таврического сада

15 октября мифический Greccopolis на один вечер объединил всех гедонистов Петербурга. Команда ресторана Grecco устроила грандиозную греческое вечеринку в оранжерее Таврического сада. 

Ульяна Ким
Виктория Портфолио
Михаил Стацюк
Анна Озеркова

Ольга Суркова

Жаннет Хангельдиева

Анатолий Бузинский
Марк Лапин, Алена Мельникова, Роман Меркушин, Ксения Милюкова

Шеф-повар ресторана угощал гостей ароматными мезе, свежими овощи, пышными греческими питами, греческими салатами с фермерской фетой и главным блюдом —осьминог на гриле с печеным картофелем.

Галя Голованова

Глеб Рыжков

Марк Лапин, Ксения Милюкова
Виктория Портфолио, Глеб Рыжков

Кульминацией вечера стала необычная греческая традиция — все тарелки гости смогли разбить.
 

Ульяна Ким, Анастасия Дубровская, Александра Флейшман, Роман Меркушин

Дарья Павлюкевич

Анастасия Дубровская

Мария Евневич

Юлия Сараева

Ульяна Ким, Александра Попова

Фото: Анастасия Большакова

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