Греческая вечеринка в оранжерее Таврического сада

15 октября мифический Greccopolis на один вечер объединил всех гедонистов Петербурга. Команда ресторана Grecco устроила грандиозную греческое вечеринку в оранжерее Таврического сада.
Ольга Суркова
Жаннет Хангельдиева
Шеф-повар ресторана угощал гостей ароматными мезе, свежими овощи, пышными греческими питами, греческими салатами с фермерской фетой и главным блюдом —осьминог на гриле с печеным картофелем.
Кульминацией вечера стала необычная греческая традиция — все тарелки гости смогли разбить.
Дарья Павлюкевич
Анастасия Дубровская
Юлия Сараева
Фото: Анастасия Большакова
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