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Встреча с Николаем Цискаридзе в отеле «Астория»

13 октября в «Астории» прошел очередной вечер проекта «Вечерний чай» с Сергеем Николаевичем – в этот раз гостем стал народный артист России Николай Цискаридзе. Мария Каллас и Анна Маньяни, Елена Образцова и Вивьен Ли, «Кармен. Соло» в хореографии Ролана Пети, детские воспоминания и самые яркие впечатления – нетеропливая беседа перемежалась любимыми оперными ариями и отрывками из любимых фильмов артиста, а праздничной атмосфере способствовал исторический зал «Зимний сад».

Николай Цискаридзе
Наталья Ермашова, Сергей Николаевич
Екатерина Смольникова
Алексей Ким

Сергей Николаевич

Николай Цискаридзе
Алексей Ким

Фото: Денис Денисов

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