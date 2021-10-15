Встреча с Николаем Цискаридзе в отеле «Астория»

13 октября в «Астории» прошел очередной вечер проекта «Вечерний чай» с Сергеем Николаевичем – в этот раз гостем стал народный артист России Николай Цискаридзе. Мария Каллас и Анна Маньяни, Елена Образцова и Вивьен Ли, «Кармен. Соло» в хореографии Ролана Пети, детские воспоминания и самые яркие впечатления – нетеропливая беседа перемежалась любимыми оперными ариями и отрывками из любимых фильмов артиста, а праздничной атмосфере способствовал исторический зал «Зимний сад».