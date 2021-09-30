Модный показ в честь 25-летия бренда «Кенгуру»

24 сентября на подиуме в исторических интерьера Юсуповского дворца были представлены самые актуальные детские и женские луки сезона осень-зима 2021/22. Гости смогли окуниться в атмосферу высокой моды и яркого детского праздника, полного сюрпризов и искренних эмоций.
Как в былые времена детская музыкальная шкатулка радовала своим изяществом и красотой юных обладателей, так и новинки сезона стали украшением и главной изюминкой вечера. Dior, Gucci, Dolce&Gabbana, Fendi, Moncler, Off white, Palm Angels, Maison Margela, Ralph Lauren, N21, Bacon, Yves Salomon,MSGM, Burberry, Armani, Chloe, Stella McCartney, DKNY, Monnalisa и другие бренды для юных модников и модниц. А для будущих и состоявшихся мам: Pietro Brunelli, Parosh, Panicale, Forte de Marni, Self Portrait, IRO,Joseph, Blancha и другие стильные женские коллекции.
Елена и Андрей Строянковы с детьми
Ирина Кан, Кристина Степанова
Наира Курдоглян, Армен Курдоглян, Ален Курдоглян, Артур Погосян, Армине Авоян
Нино Джачвадзе, Елена Шкилькова, Игорь Мельников, Жанна Карпинская
Светлана Чечина, Любовь Мазур, Жанна Карпинская, Юлия Резвина
Юлия Кусмачева с супругом и дочкой Есеней
Фото: Анастасия Большакова
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