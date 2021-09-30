Модный показ в честь 25-летия бренда «Кенгуру»

Как в былые времена детская музыкальная шкатулка радовала своим изяществом и красотой юных обладателей, так и новинки сезона стали украшением и главной изюминкой вечера. Dior, Gucci, Dolce&Gabbana, Fendi, Moncler, Off white, Palm Angels, Maison Margela, Ralph Lauren, N21, Bacon, Yves Salomon,MSGM, Burberry, Armani, Chloe, Stella McCartney, DKNY, Monnalisa и другие бренды для юных модников и модниц. А для будущих и состоявшихся мам: Pietro Brunelli, Parosh, Panicale, Forte de Marni, Self Portrait, IRO,Joseph, Blancha и другие стильные женские коллекции.