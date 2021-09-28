Ужин DreamKitchen by Wheretoeat

23 сентября на крыше нового Отеля Wawelberg, в недоступном для других месте, с потрясающим панорамным видом на основные достопримечательности Петербурга, всего на 40 персон, был накрыт ужин по специально созданному для проекта меню, от создателей и совладельцев ресторана AVA Виталия Истомина и Артема Лосева при поддержке шеф-повара ресторана MINERALS Валерия Горинова.