Ужин DreamKitchen by Wheretoeat

23 сентября на крыше нового Отеля Wawelberg, в недоступном для других месте, с потрясающим панорамным видом на основные достопримечательности Петербурга, всего на 40 персон, был накрыт ужин по специально созданному для проекта меню, от создателей и совладельцев ресторана AVA Виталия Истомина и Артема Лосева при поддержке шеф-повара ресторана MINERALS Валерия Горинова.
Продолжение гастрономической традиции объединенных гастролей главных звезд премии WHERETOEAT RUSSIA. Уникальность проекта определяется неожиданными коллаборациями и оригинальными творческими решениями от лучших шеф-поваров страны, сулящие большие гастрономические чудеса и потрясающе невероятные ужины.
Партнерами проекта выступили: роскошный пятизвездочный Отель Wawelberg, премиальная вода Evian & Ferrarelle, благотворительный фонд Галчонок, национальная ресторанная премия WHERETOEAT.
Фото: Анастасия Большакова
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