В отеле «Кемпински Мойка 22» состоялся коктейль в честь премьеры проекта «Флора» в Эрмитаже

Музейно-театральный проект «Флора» – это серия перформансов в залах Нового и Старого Эрмитажа. Приглашенные литераторы, музыканты, хореографы и режиссеры создают и разыгрывают художественные этюды перед экспонатами музея. По задумке авторов проекта, музыка, танец и актёрское мастерство должны позволить по-новому взглянуть на шедевры мировой живописи, предоставив гостям Эрмитажа новый опыт общения с искусством.