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Бранч с Татьяной Поляковой в Астории

Роскошные семейные этикет-бранчи Татьяны Поляковой снова в «Астории» - 5 сентября встреча была посвящена семейным ценностям и прошла при поддержке «Русских самоцветов». Неторопливое семейное воскресенье прошло за приятными разговорами о важности семьи, о том, что лучшее - не детям, о правилах, которые необходимо знать, чтобы их нарушать.

Воскресный бранч с деликатесами от шеф-повара отеля Мариуса Аккермана и лучший вид на Исаакиевский собор способствовали атмосфере семейного праздника.

Фото: Денис Денисов

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