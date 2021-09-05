Бранч с Татьяной Поляковой в Астории

Роскошные семейные этикет-бранчи Татьяны Поляковой снова в «Астории» - 5 сентября встреча была посвящена семейным ценностям и прошла при поддержке «Русских самоцветов». Неторопливое семейное воскресенье прошло за приятными разговорами о важности семьи, о том, что лучшее - не детям, о правилах, которые необходимо знать, чтобы их нарушать.
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Татьяна Докучаева
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Елизавета Великанова
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Мария Сомова
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Марина Бондаренко, Татьяна Щербакова
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Воскресный бранч с деликатесами от шеф-повара отеля Мариуса Аккермана и лучший вид на Исаакиевский собор способствовали атмосфере семейного праздника.
Фото: Денис Денисов
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