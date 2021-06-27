Благотворительный бал-концерт «RUSSIAN SUITE» на презентации новой коллекции ювелирного дома AXENOFF

В конце жаркого июня, в Санкт-Петербурге в Купольном зале Таврического дворца князя Потемкина состоялся благотворительный летний бал-концерт «Russian Suite» и презентация новой коллекции «The hearts of the Romanoff”s», процент средств от которой пошли фонду «В поисках гармонии», который решает проблему интеграции в общество людей с особыми возможностями.
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Петр Аксенов, Юлдус Бахтиозина, Adrian Cory-Blake Mitchell
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Ольга Суркова, Жанна Морозова
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Юрий Смекалов, Элла Персон, Елена Трушина
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Мила Марсель
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Владлен Воеводин, Юрий Полосмаков
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Анастасия Петрук, Рональд Смирнягин
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Анастасия Бабич, Галина Резник, Татьяна Демидова
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Светлана Видман, Полина Петербургска
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Денис Белокопытов, Дарья Минц
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Дмитрий Тихонов, Наталья Тихонова
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Алексей Мезенцев, Ирина Мезенцева
В двух отделениях концерта, гости благотворительного уик-энда услышали произведения великих русских композиторов: Рахманинова, Прокофьева, Чайковского, Стравинского, в исполнении Таврического оркестра, под управлением дирижера Михаила Голикова, а также органиста Ирины Розовой и пианиста Юрия Полосмакова.
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Анжелина Воронцова, Мария Чумаков
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Лилия Усманова, Антон Андреев
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Геральд и Юлия Хельд
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Лилия Усманова и Оксана Привроцкая
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Юлия Притчина
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Галина Линник, Илья Линник
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Екатерина Дубровская, Дмитрий Дубровский
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Мила Марсель
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Виктория Печенкина, Наталья Тихонова
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В соответствии с выбранной темой мероприятия, дресс-код состоял из знаковых элементов эпохи Дягилевских «Русских сезонов», гремевших в Европе в начале XX века. Нежные туалеты небесно-голубого и мятного цветов, отделка жемчугом и кружевом и, конечно, изящные тиары, броши, колье и серьги из коллекции Couture ювелирного дома AXENOFF.
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Наталья Осетрова
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Павел Щепетильников
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Сюзанна Тямкавичюте
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Алена Тулаева, Владимир Тулаев
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Виктория Демидова
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Мария Петербургская
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Светлана Видман
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Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук, Александр Эмауз
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