Благотворительный бал-концерт «RUSSIAN SUITE» на презентации новой коллекции ювелирного дома AXENOFF

В соответствии с выбранной темой мероприятия, дресс-код состоял из знаковых элементов эпохи Дягилевских «Русских сезонов», гремевших в Европе в начале XX века. Нежные туалеты небесно-голубого и мятного цветов, отделка жемчугом и кружевом и, конечно, изящные тиары, броши, колье и серьги из коллекции Couture ювелирного дома AXENOFF.