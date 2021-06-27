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Благотворительный бал-концерт «RUSSIAN SUITE» на презентации новой коллекции ювелирного дома AXENOFF

В конце жаркого июня, в Санкт-Петербурге в Купольном зале Таврического дворца князя Потемкина состоялся благотворительный летний бал-концерт «Russian Suite» и презентация новой коллекции «The hearts of the Romanoff”s», процент средств от которой пошли фонду «В поисках гармонии», который решает проблему интеграции в общество людей с особыми возможностями.

В двух отделениях концерта, гости благотворительного уик-энда услышали произведения великих русских композиторов: Рахманинова, Прокофьева, Чайковского, Стравинского, в исполнении Таврического оркестра, под управлением дирижера Михаила Голикова, а также органиста Ирины Розовой и пианиста Юрия Полосмакова.

В соответствии с выбранной темой мероприятия, дресс-код состоял из знаковых элементов эпохи Дягилевских «Русских сезонов», гремевших в Европе в начале XX века. Нежные туалеты небесно-голубого и мятного цветов, отделка жемчугом и кружевом и, конечно, изящные тиары, броши, колье и серьги из коллекции Couture ювелирного дома AXENOFF.

  • Наталья Осетрова

  • Павел Щепетильников

  • Сюзанна Тямкавичюте

  • Алена Тулаева, Владимир Тулаев

  • Виктория Демидова

  • Мария Петербургская

  • Светлана Видман

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук, Александр Эмауз

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