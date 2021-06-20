Ирада Берг и Мария Миронова в программе « Contione /Встреча» на сцене Большого зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

18 июня в зале Филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялся творческий вечер проекта «Чтения со смыслом». Его идеолог Ирада Берг вместе с народной артисткой Марией Мироновой прочли со сцены отрывки из романа «Contione – встреча».

Встреча прошла в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В концертную программу вошли фрагменты произведений Генри Пёрселла, Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского.