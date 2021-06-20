Ирада Берг и Мария Миронова в программе « Contione /Встреча» на сцене Большого зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

18 июня в зале Филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялся творческий вечер проекта «Чтения со смыслом». Его идеолог Ирада Берг вместе с народной артисткой Марией Мироновой прочли со сцены отрывки из романа «Contione – встреча».
Встреча прошла в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В концертную программу вошли фрагменты произведений Генри Пёрселла, Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского.
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Мария Миронова, Эдуард Тиктинский, Ирада Берг, Петр Максимов
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Владислав Фурман
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Мария Юцевич, Ирада Берг
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Рита Бауэр, Анастасия Муковникова
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Петр Максимов
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Татьяна Архипова, Никита Архипов, Рустэм Ибрагимов
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Галина и Вадим Кутузовы
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Петр Максимов
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Анна и Михаил Гущины
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Алена Антончик, Ирина Васильковская
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Мария Миронова, Дмитрий и Татьяна Жамковы
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В заключительной части вечера состоялся фуршет в формате дружеской встречи, где все ценители литературы смогли подискутировать друг с другом.
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Игорь Кузнецов, Жанна Савицкая
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Мария Миронова, Ирада Берг, Петр Максимов
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Мария Миронова, Мария Юцевич, Ирада Берг
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Ирада Берг
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Мария Миронова, Ирада Берг
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Эдуард Тиктинский, Мария Миронова, Ирада Берг
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Мария Миронова, Ирада Берг, Петр Максимов
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Елизавета Любимова
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Ирада Берг, Екатерина Тимофеева
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Алина Робак
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Мария Миронова, Елена Бельчинская, Анастасия Санникова
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Фото: Анастасия Большакова, Михаил Вильчук
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