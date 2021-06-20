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Ирада Берг и Мария Миронова в программе « Contione /Встреча» на сцене Большого зала Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

18 июня в зале Филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялся творческий вечер проекта «Чтения со смыслом». Его идеолог Ирада Берг вместе с народной артисткой Марией Мироновой прочли со сцены отрывки из романа «Contione – встреча». 
Встреча прошла в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В концертную программу вошли фрагменты произведений Генри Пёрселла, Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского.

В заключительной части вечера состоялся фуршет в формате дружеской встречи, где все ценители литературы смогли подискутировать друг с другом.

  • Мария Миронова, Ирада Берг, Петр Максимов

  • Елизавета Любимова

  • Ирада Берг, Екатерина Тимофеева

  • Алина Робак

  • Мария Миронова, Елена Бельчинская, Анастасия Санникова

Фото: Анастасия Большакова, Михаил Вильчук

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