Тихон Жизневский, Матильда Шнурова и другие гости в корнере Maison Francis Kurkdjian

Гений Франсис Кюркджян в 2009 возродил дух одеколона и по-своему переосмыслил его с помощью парфюма Aqua Universalis. Сегодня сага получила продолжение: на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» бренд Maison Francis Kurkdjian показал три новые версии своих ароматов Aqua из коллекции Cologne forte.