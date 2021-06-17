Тихон Жизневский, Матильда Шнурова и другие гости в корнере Maison Francis Kurkdjian

Гений Франсис Кюркджян в 2009 возродил дух одеколона и по-своему переосмыслил его с помощью парфюма Aqua Universalis. Сегодня сага получила продолжение: на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» бренд Maison Francis Kurkdjian показал три новые версии своих ароматов Aqua из коллекции Cologne forte.
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Ира Смелая, Даниил Патлах
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Федор Федотов, Анастасия Грибова
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Мария Белик
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Елена Лашкова
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Ее главная идея — это воздух, невесомость, свет и ощущение бесконечной свежести, достигнутое благодаря бергамоту. Aqua Universalis — это доведенное до крайности понятие чистоты. Aqua Vitae символизирует солнце на пике его сияния. Aqua Celestia — встреча синих оттенков моря и неба, манящего к горизонту.
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Жанна Долгополова, Ольга Суркова
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Варвара Шмыкова, Даниил Радлов
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Алена Феликсова, Ольга Рузакова
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Елена Даларова
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Петр Горянский
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Фото: Дмитрий Многолет
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