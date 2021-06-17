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Тихон Жизневский, Матильда Шнурова и другие гости в корнере Maison Francis Kurkdjian

Гений Франсис Кюркджян в 2009 возродил дух одеколона и по-своему переосмыслил его с помощью парфюма Aqua Universalis. Сегодня сага получила продолжение: на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» бренд Maison Francis Kurkdjian показал три новые версии своих ароматов Aqua из коллекции Cologne forte.

Ее главная идея — это воздух, невесомость, свет и ощущение бесконечной свежести, достигнутое благодаря бергамоту. Aqua Universalis — это доведенное до крайности понятие чистоты. Aqua Vitae символизирует солнце на пике его сияния. Aqua Celestia — встреча синих оттенков моря и неба, манящего к горизонту.

Фото: Дмитрий Многолет

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