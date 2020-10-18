Открытие выставки «Твое сознание не знает границ»

В Севкабель порту открылась выставка «Твое сознание не знает границ», объединяющая работы двух молодых художников Юлии Вирко и Антона Гельфанда. Юля и Антон — русского происхождения, но оба учились в США, Антон вырос там и сейчас тоже находится в Нью-Йорке (не смог прилететь по понятным причинам).

Придуманный архитектором Ксенией Лукьяновой ярко-желтый лабиринт в индустриальном пространстве Кабельного цеха — портал в бессознательное, сны и сознание художников. Куратор — Кристина Романова, а собрала всю команду продюсер Наталия Грабарь. Выставка открыта до 15 ноября.