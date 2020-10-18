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Открытие выставки «Твое сознание не знает границ»

В Севкабель порту открылась выставка «Твое сознание не знает границ», объединяющая работы двух молодых художников Юлии Вирко и Антона Гельфанда. Юля и Антон — русского происхождения, но оба учились в США, Антон вырос там и сейчас тоже находится в Нью-Йорке (не смог прилететь по понятным причинам).
Придуманный архитектором Ксенией Лукьяновой ярко-желтый лабиринт в индустриальном пространстве Кабельного цеха — портал в бессознательное, сны и сознание художников. Куратор — Кристина Романова, а собрала всю команду продюсер Наталия Грабарь. Выставка открыта до 15 ноября.

  • Юлия Вирко

  • Борис Белоцерковский

  • Павел Пригара

  • Кристина Романова

  • Дарина Грибова, Николай Онищенко, Ксения Лукьянова, Юля Вирко, Кристина Романова

  • Александра Мымрина

  • Алексей Онацко, Яна Боровских

  • Диана Сычева

  • Евгений Зайдуллин, Ксения Праведная

  • Евгения Нагимова, Виталий Котов

  • Жеся Михайлова

  • Наталия Плеханова и Татьяна Николаева

  • Ирина Колпачникова

  • Кito Jempere

  • Ксения Праведная

  • Лев Львович

  • Лиза Читава, Изабелла Смиотанко, Юлия Вирко и Марфа Лаола

  • Максим Има

  • Андрей Воронков

  • Павел Даиси

  • Софья Коловская

  • Стас Семенов

  • Изабелла Смиотанко, Юлия Вирко

  • Анатолий Бузинский, Юлия Вирко

  • Марина Леонова, Жанна Морозова 

  • Юлия Филиппова, Юля Кузнецова

Фото: Иван Полежаев

Сергей Колесников,
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