«Перекрестный "Близич"»: клубы Blank и «Изич» проведут гостевые вечеринки

26 марта клуб Blank, чье постоянное место обитания — Арсенальная набережная, проведет вечеринку в клубе «Изич» по соседству — на Арсенальной улице. 1 апреля они поменяются местами — «Изич» на ночь «заедет» в Blank и наоборот. Только не запутайтесь!

«В цивильном социуме к соседу ходят за солью, маленько пожурить за то, что сверлит поутру, поздравить с новосельем, прозаично потрещать о злободневном, но точно не навязывать свой устав. Добрососедство — оно же про жизнь в согласии и уважении, про совместный балдеж. В границах нашего микрорайона это первично», — поделилась команда клуба Blank.

Начало вечеринок в 23:00 — в это время стоимость входа составит 300 рублей. После полуночи — 500.

В лайн-апе вечеринки «Blank goes "Изич"» Andrey Kaptsan, Mark Antonov, Olya Pech, Tolya Klepalov, Utah, Wicca, Zaletny. В рамках «"Изич" goes Blank» заявлены Anit Levan, Bassexual, Kavalier, Pie, Tsoy, Маленькая гадина и Монастырская.