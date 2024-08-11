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Нейросеть нашла сходства между детьми Ирины Болгар и детскими фото Павла Дурова

ИИ определил сходство на 82%. Ирина Болгар ранее сообщила, что воспитывает троих детей, отцом которых является основатель Telegram.

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Как утверждает разработчик, модель ИИ сравнивает лица на двух фотографиях и выводит результаты в режиме реального времени, если сходство превышает 80%, то на фото может быть один и тот же человек. Согласно полученным данным, сходство между фотографией дочери Болгар Леи и детской фотографией Дурова составило 40,47%. По фотографии старшего сына Даниэля искусственный интеллект показал сходство на 59,02%. А вот схожесть Дурова с самым младшим ребенком Давидом, по результатам сравнения искусственного интеллекта, оказалась самой высокой - 82,28%. Об этом пишет РИА «Новости».

На прошлой неделе Ирина Болгар выложила первое совместное фото с Павлом Дуровым и предоставила доказательства, что он — отец ее детей.

Ранее Павел Дуров сообщил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах, что стало возможным благодаря его участию в донорских программах.

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