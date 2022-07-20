Свадьба Марка Лапина и Ксении Милюковой: мальчишник в Сочи, выступление группы «Градусы» и платье невесты от Tatyana Kochnovа Atelier

Свадьба месяца в Петербурге — однозначно свадьба ресторатора Марка Лапина и его девушки Ксении Милюковой. Торжество, которое состоялось в начале июля, было камерным, а меню второго свадебного дня разрабатывал сам Вадим Лапин — создатель главной ресторанной группы Петербурга начала XXI века Ginza Project и по совместительству отец жениха. Рассказываем и показываем, как это было.
О торжестве
Ксения: Как таковой свадебной тематики у нас не было, был правильный выбор организатора. Юлия Рудакова (JR Wedding & Events) превратила ресторан «Мансарда» в настоящий сад. Все гости отметили, что площадку было не узнать. Наши пожелания к торжеству звучали так: душевно, легко и про любовь.
Вообще атмосферу создают гости. Именно поэтому мы всегда хотели камерную, закрытую свадьбу. На меня огромное впечатление произвел тост моего папы, Александра Ивановича, и наш с ним танец. У нас очень близкие и теплые отношения в семье, и для него выдать младшую дочку замуж — событие немножко грустное. А для меня такое отношение папы до слез трогательно.
Родители и друзья подготовили для нас много сюрпризов, одним из которых стало выступление группы «Градусы» Брендированные тапочки очень пригодились мне и моим подругам, когда мы прыгали под «Режиссера». По традиции торт выбирали в последний момент. Три раза меняли концепцию! В итоге решили подстроиться под мое второе платье. Торт повторял бархатную ткань и вышитые цветы.
Второй день свадьбы получился очень спонтанно, но оказалось, что похмельный обед на «Лужайке» был просто необходим. За меню отвечал Вадим Валентинович: игристое из Краснодарского края, уха и плов на костре.
О нарядах
Ксения: Я всегда хотела элегантный свадебный образ: платье по фигуре, никакого кружева и страз. Чтобы платье было классическим, и, смотря на свадебные фотографии спустя много лет, я не жалела о своем выборе. Мое платье нашло меня спонтанно. Изначально я ехала в Москву в ателье с целью заказать платье определенного фасона, даже уже оставила предоплату. Однако по воле случая оказалась в свадебном салоне, где среди абсолютно не моих платьев весело ОНО — совершенно непримечательное на вешалке платье Ines Di Santo. Но как только я его надела, та самая магия случилась.
Второе платье — короткое для свадебной вечеринки — было найти даже сложнее, чем первое. Мой выбор пал на Tatyana Kochnovа Atelier петербургского дизайнера Татьяны Кочновой. Потрясающие ткани, фасоны и по-настоящему кутюрные платья. Мое было из белого бархата и больших цветов.
Марк: Для свадьбы я выбрал смокинг Tom Ford. У меня много костюмов этого бренда, и я их качество и красоту. Пока Ксюша выбирала себе платье, я достаточно быстро определился и отдал свой костюм на подшив. Конечно же не обошлось без деталей: бабочки, платка и запонок. Костюм и туфли оказались настолько удобными, что я провел в торжественном образе весь свадебный вечер.
О мальчишнике и девичнике
Ксения: На девичнике у нас была очень обширная программа в Москве. Спасибо моей любимой подруге Майе Семак, которая взяла на себя всю организацию вечеринки в номере московского The Ritz-Carlton и похода в театр-кабаре Crave.
Марк: В прошлом году с другом мы поехали на машине из Петербурга в Ялту, побывали во многих городах Краснодарского края, но до Сочи не доехали. Мальчишник решили провести именно там. Черное море, горный воздух и хорошая погода. Очень понравились сочинские рестораны, банные комплексы и курорт «Красная поляна». Но все же самое главное — не место назначения, а компания. Были все близкие друзья, и я благодарен им, что они разделили со мной этот момент.
О медовом месяце
Пока думаем, куда поехать. Хотелось бы туда, где мы еще не были, например, в Марокко.
Фото: Ксения Антонова
Стиль: Елена Синяк
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