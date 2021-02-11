Юмор со вкусом

4 февраля состоялся предъюбилейный выпуск Шоу историй «Нечего внукам рассказать». Выпуск вновь собрал полный зал гостей в караоке-баре BLACKDOORS, где среди зрителей был известный музыкант и продюсер - Алексей Гализдра.



В 29 выпуске участвовали, как опытные участники, так и новички. В этот раз состоялся дебют Ульяны Колесниковой. Рассказчики удивляли своими историями и делились самым сокровенным. Смех, слёзы, живое волнение, искренность - все это испытали наши зрители.



Борьба за первое место развернулась между 2 сторителлерами - Дмитрием Шакамаловым и Сергеем Шушняевым. По итогам зрительского голосования девятикратным победителем стал Сергей Шушняев - рекордный результат в истории Шоу! Наши поздравления победителю и всем участникам 29 выпуска.



Выпуски Шоу историй «Нечего внукам рассказать» проходят два раза в месяц в караоке-бар BLACKDOORS. С анонсами мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте newshowstory.ru и в аккаунте инстаграм @newshowstory



Если и у вас есть удивительная история из жизни, то вам стоит принять участие в нашем шоу. Заявку можно оставить на нашем официальном сайте.