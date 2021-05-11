Спасти_нельзя_медлить!

Об истории болезни девочки нам рассказала ее мама Анастасия Щербакова:

Моя дочь Дарья заболела острым лимфобластным лейкозом в 2016 году. Лечение мы проходили в Омске в отделении онкогематологии в течение 9 месяцев. После этого началась поддерживающая терапия. Спустя месяц после окончания этой терапии у Даши был диагностирован экстрамедуллярный рецидив (нейролейкоз). Мы прошли противорецидивную терапию по месту жительства, а также в Федеральном центре им. Алмазова в Санкт-Петербурге. Через 4 месяца был диагностирован второй сверхранний комбинированный рецидив. Даше провели резервный блок по месту жительства, и мы поехали в Санкт-Петербург на трансплантацию костного мозга. Но спустя 5 месяцев был диагностирован третий сверхранний рецидив. В России для нас больше не осталось альтернативных излечивающих опций. Единственный оставшийся вариант в нашем случае - CAR-T терапия - делается в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в Москве. Но из-за огромной очереди, расписанной на 5 лет вперед, туда невозможно попасть.

Я отправила заявки за границу. В ближайшее время нас готова принять клиника «Шиба» в Израиле. Нам выставили счёт в 600 000 долларов. Эта терапия стоит примерно одинаково во всех клиниках за границей. Но по советам врачей и отзывам пациентов, которые проходят и прошли лечение там, наиболее подходящим вариантом является клиника «Шиба» по показателям цена-качество!