Спасти_нельзя_медлить!

Ежедневно к неравнодушным людям всего мира обращаются за помощью сотни больных, нуждающихся в дорогостоящем лечении. К сожалению, жизнь человека все чаще стала зависеть от шестизначных сумм. Многие омские СМИ не смогли пройти мимо беды Дарьи Щербаковой, откликнулись и представители регионального бизнеса. К нам в редакцию обратилась близкая знакомая семьи с героическим рассказом борьбы за жизнь, и мы верим, что совместными усилиями сможем собрать колоссальную сумму за короткий срок.
Восьмилетняя Даша уже пять лет бесстрашно сражается с коварной болезнью – острый лимфобластный лейкоз. Длительное лечение, операция и три рецидива. Спасти жизнь девочки может только операция в Израиле стоимостью 45 000 000 рублей. Собрать эту сумму своими силами семье малышки не под силу, а время работает совсем не в пользу ребенка. Найти деньги и прооперировать Дашу необходимо всего за три недели.
Об истории болезни девочки нам рассказала ее мама Анастасия Щербакова:
Моя дочь Дарья заболела острым лимфобластным лейкозом в 2016 году. Лечение мы проходили в Омске в отделении онкогематологии в течение 9 месяцев. После этого началась поддерживающая терапия. Спустя месяц после окончания этой терапии у Даши был диагностирован экстрамедуллярный рецидив (нейролейкоз). Мы прошли противорецидивную терапию по месту жительства, а также в Федеральном центре им. Алмазова в Санкт-Петербурге. Через 4 месяца был диагностирован второй сверхранний комбинированный рецидив. Даше провели резервный блок по месту жительства, и мы поехали в Санкт-Петербург на трансплантацию костного мозга. Но спустя 5 месяцев был диагностирован третий сверхранний рецидив. В России для нас больше не осталось альтернативных излечивающих опций. Единственный оставшийся вариант в нашем случае - CAR-T терапия - делается в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в Москве. Но из-за огромной очереди, расписанной на 5 лет вперед, туда невозможно попасть.
Я отправила заявки за границу. В ближайшее время нас готова принять клиника «Шиба» в Израиле. Нам выставили счёт в 600 000 долларов. Эта терапия стоит примерно одинаково во всех клиниках за границей. Но по советам врачей и отзывам пациентов, которые проходят и прошли лечение там, наиболее подходящим вариантом является клиника «Шиба» по показателям цена-качество!
Каждый из нас может помочь сохранить жизнь ребенку. Не время рассуждать о несправедливости, дорогостоящем лечении и так далее. Время действовать! Но, к сожалению, оно – время – неумолимо. Любая сумма – огромный вклад в общее дело! Любой репост – шанс на спасение малышки. Спасем ребенка вместе!
Реквизиты для помощи Даше:
ТИНЬКОФФ БАНК 5536 9139 7871 6310
СБЕРБАНК 5336 6901 6397 8531
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