Омский Роспотребнадзор рекомендовал не устраивать массовых крещенских купаний

11 января, состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.



Помимо ограничений и вероятности выхода региона на плато заболеваемости, был поднят вопрос проведения крещенских купаний, которые ежегодно посещают многие омичи. Так, в 2020 году в купели окунулись около 8300 человек.



- Официального запрета на них нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия, - приводит облправительство мнение Роспотребнадзора.



В целом специалисты рекомендуют воздержаться от проведения купаний, поскольку раздевалки являются местом скопления людей. Организаторы должны максимально обеспечить меры предосторожности и соблюдать действующие ограничения.