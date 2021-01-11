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Омский Роспотребнадзор рекомендовал не устраивать массовых крещенских купаний

11 января, состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.

Помимо ограничений и вероятности выхода региона на плато заболеваемости, был поднят вопрос проведения крещенских купаний, которые ежегодно посещают многие омичи. Так, в 2020 году в купели окунулись около 8300 человек.

- Официального запрета на них нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия, - приводит облправительство мнение Роспотребнадзора.

В целом специалисты рекомендуют воздержаться от проведения купаний, поскольку раздевалки являются местом скопления людей. Организаторы должны максимально обеспечить меры предосторожности и соблюдать действующие ограничения.

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