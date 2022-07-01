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Omsk Fashion Weekend

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В разгар сезона фэшн-вечеринок для взрослых Арт-резиденция ОмГТУ и Омская школа дизайна костюма презентуют новую городскую традицию и проводят второй праздник моды и дизайна Omsk Fashion Weekend.

Проект, главной темой которого станет жаркое лето, включает сразу несколько событий: отчетный показ лучших работ Омской школы дизайна костюма, профи-показ сибирских брендов и региональный этап XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт».


Митап 2 июля в пространстве городского музея «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5а литера М).

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