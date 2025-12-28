Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Виталий Хоценко: Год Молодежной столицы стал для Омской области точкой перелома в работе с молодежью

В ежегодном послании депутатскому корпусу Губернатор отметил, что региону удалось не только достойно провести Год Молодежной столицы России, но и добиться устойчивых социально-демографических изменений.

Вячеслав Крузман

Глава региона отметил, что по итогам года удалось сформировать позитивный настрой среди молодежи и укрепить чувство гордости за малую родину. Этот эффект, как было обозначено в послании, получил практическое выражение — региону удалось переломить многолетнюю тенденцию оттока населения.

В течение года в Омской области в статусе Молодежной столицы проведено более 500 мероприятий, причем активности проходили практически ежедневно. Ряд проектов стал частью повседневной городской жизни. В частности, проект «Пешеходный Любинский», реализованный с мая по сентябрь, посетили свыше одного миллиона человек. Активное участие жителей и молодежи подтвердило востребованность формата, в связи с чем принято решение о запуске проекта «Зимний Любинский» в период новогодних праздников.

Отдельно в послании было отмечено масштабное празднование Дня молодежи, которое впервые прошло в формате трехдневного фестиваля. Мероприятия охватили весь центр Омска, проводились на пяти площадках и объединили порядка 300 тысяч участников.

Информация предоставлена пресс-службой Губернатора и Правительства Омской области

