Глава региона отметил, что по итогам года удалось сформировать позитивный настрой среди молодежи и укрепить чувство гордости за малую родину. Этот эффект, как было обозначено в послании, получил практическое выражение — региону удалось переломить многолетнюю тенденцию оттока населения.

В течение года в Омской области в статусе Молодежной столицы проведено более 500 мероприятий, причем активности проходили практически ежедневно. Ряд проектов стал частью повседневной городской жизни. В частности, проект «Пешеходный Любинский», реализованный с мая по сентябрь, посетили свыше одного миллиона человек. Активное участие жителей и молодежи подтвердило востребованность формата, в связи с чем принято решение о запуске проекта «Зимний Любинский» в период новогодних праздников.

Отдельно в послании было отмечено масштабное празднование Дня молодежи, которое впервые прошло в формате трехдневного фестиваля. Мероприятия охватили весь центр Омска, проводились на пяти площадках и объединили порядка 300 тысяч участников.

Информация предоставлена пресс-службой Губернатора и Правительства Омской области