В парке «Вокруг света» на Зеленом острове открылся зимний сезон.

Тематический каток «Вокруг света»: Просторная ледовая площадка с уникальным зимним оформлением, создающим атмосферу волшебства. Это не просто место для катания, а ваша личная фотостудия в стиле зимы. Волшебный зимний кинотеатр: Продолжает работу первый в городе бесплатный open-air кинозал.

Теплый очаг: Уникальная зона для душевных посиделок, где можно погреться, пообщаться и пожарить зефир под открытым небом.

Бесплатная ледяная горка: Одно из главных преимуществ парка

Почта Деда Мороза: Каждый ребенок и взрослый может отправить свое заветное письмо главному зимнему волшебнику.

Зажигательные концерты: В выходные и праздничные дни на территории парка будут выступать музыкальные коллективы, создавая праздничное настроение.

12+