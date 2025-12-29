В парке «Вокруг света» на Зеленом острове открылся зимний сезон.

Одна из главных зимних локаций города теперь встречает гостей целым комплексом развлечений: от тематического катка и бесплатной ледяной горки до волшебного кинотеатра под открытым небом и уютной зоны с очагом. Парк «Вокруг света» преобразился в настоящую зимнюю сказку для омичей. Редакция «Омск.Собака.ru» лично провела ресерч пространства и готова сообщить что же ждет омичей в парке.
Тематический каток «Вокруг света»: Просторная ледовая площадка с уникальным зимним оформлением, создающим атмосферу волшебства. Это не просто место для катания, а ваша личная фотостудия в стиле зимы. Волшебный зимний кинотеатр: Продолжает работу первый в городе бесплатный open-air кинозал.
Теплый очаг: Уникальная зона для душевных посиделок, где можно погреться, пообщаться и пожарить зефир под открытым небом.
Бесплатная ледяная горка: Одно из главных преимуществ парка
Почта Деда Мороза: Каждый ребенок и взрослый может отправить свое заветное письмо главному зимнему волшебнику.
Зажигательные концерты: В выходные и праздничные дни на территории парка будут выступать музыкальные коллективы, создавая праздничное настроение.
