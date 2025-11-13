Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Губернатор Омской области на встрече с Никитой Михалковым

Постановка прошла с аншлагом 11 и 12 ноября на сцене Омского музыкального театра, оставив глубокий культурный след в памяти омичей.

Сергей Мельников

Спектакль «12» основан на пьесе Никиты Михалкова и братьев Пресняковых. В нем показаны размышления о том, что такое свобода, сострадание и способность помочь постороннему человеку, оказавшемуся в беде; это серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. В постановке приняли участие ведущие российские актеры, включая самого автора.

Глава региона лично выразил благодарность режиссеру за подаренное жителям города высочайшее искусство и яркие, глубокие эмоции. Виталий Хоценко также отметил, что Омск считается одним из самых театральных центров страны и отметил стремление города стать в 2026 году «Культурной столицей России». Народный артист заявил о готовности активно поддерживать регион в предстоящем статусе. Такая поддержка откроет новые перспективы для реализации масштабной культурной программы и укрепления имиджа региона на всероссийской арене.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Омск?
Выберите проект: