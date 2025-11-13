Губернатор Омской области на встрече с Никитой Михалковым

Спектакль «12» основан на пьесе Никиты Михалкова и братьев Пресняковых. В нем показаны размышления о том, что такое свобода, сострадание и способность помочь постороннему человеку, оказавшемуся в беде; это серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. В постановке приняли участие ведущие российские актеры, включая самого автора.

Глава региона лично выразил благодарность режиссеру за подаренное жителям города высочайшее искусство и яркие, глубокие эмоции. Виталий Хоценко также отметил, что Омск считается одним из самых театральных центров страны и отметил стремление города стать в 2026 году «Культурной столицей России». Народный артист заявил о готовности активно поддерживать регион в предстоящем статусе. Такая поддержка откроет новые перспективы для реализации масштабной культурной программы и укрепления имиджа региона на всероссийской арене.