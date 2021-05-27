Право называться лучшим!

Оглушительный успех Любинского молочноконсервного комбината на XXI Ежегодном фестивале качества молочной продукции и мороженого, который проходил с 18 по 20 мая в столице Урала – городе Екатеринбурге. Предприятие представило на конкурсе 7 образцов продукции: Снежок, бифилайф сладкий, сметана 20%, молоко цельное сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром, молоко сгущенное с сахаром вареное, сухое молоко. Продукция получила высокие оценки экспертов и завоевала высшие награды.

По итогам серьезнейшего отбора и пристальной оценки дегустационной комиссии конкурса качества продукция Любинского МКК получила семь дипломов I степени, а само предприятие было отмечено Кубком фестиваля за высокое качество выпускаемой продукции.

Отметим, что Фестиваль направлен на выявление и пропаганду лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, на повышение конкурентоспособности предприятий – производителей качественной молочной продукции.

На конкурсе качества свою продукцию представили предприятия Свердловской, Тюменской и Омской областей, а также Пермского края. Организаторы – Центр инновационных технологий «Гарантия качества» при поддержке Министерства Агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга.

Любинский молочноконсервный является крупнейшим производителем молочной продукции за Уралом. Основные принципы, которых придерживаются на предприятии уже более 82-х лет – неизменно высокое качество, натуральность, экологичность, безопасность продукции и забота о потребителях.