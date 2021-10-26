5 лет - всё «в карамели»!

Атмосферно и весело открывали новую кондитерскую "Карамель" @bulgakovatorti на Набережной Адмирала Серебрякова 27а.

Это уже пятое заведение сети кондитерских Натальи Булгаковой "Карамель", и, что символично, в этом году пятилетие компании. Свой день рождения «карамельки» отметили в кругу самых близких, а именно своих постоянных гостей, а учредитель Наталья Булгакова на открытии вечера сердечно поблагодарила присутствующих за доверие и выбор кондитерских «Карамель».

Интерьер и концепция кафе несколько отличаются от других кондитерских сети. Здесь есть меню горячих блюд, пиццы и легких салатов. Выбор сладостей, как всегда, на высоте: 27 видов пирожных и тортов, 24 вида десертов, а также различная выпечка и, конечно, горячие круассаны.

На вечеринке в честь открытия играла кавер-группа «Громкая связь» @gromkaya.svyaz, а в конце вечера городская набережная наполнилась яркими огнями и звуками фееричного шоу театра «Лотос» @lotosshow с фейерверками и ходулистами.

Не обошлось и без сладкого сюрприза, приготовленного профессиональной командой кондитеров и декораторов «Карамели»: торта в форме пчелиного улья с начинкой «Медовик». Улей - очень символичный выбор декора, ведь в нём живет крепкая семья пчел, совсем как дружный коллектив большой «карамельной» семьи кондитерских!

Видео: Олег Огнерубов (@ognerubov.photo)