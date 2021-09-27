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Репортажи

17.09.2021 Открытие LE BAR CLINIC и «ФЛЕБОЦЕНТР» в Анапе @ Le Bar Clinic / Анапа

17 сентября в городе–курорте Анапа состоялось долгожданное открытие Клиники актуальной медицины «LE BAR CLINIC» под руководством доктора и авторитетного эксперта в сфере эстетической медицины Ирины Барановой, а так же Клиники лечения Варикоза «ФЛЕБОЦЕНТР», которую возглавил один из лучших врачей региона по лечению и профилактике варикозной болезни ног Сергей Лебедев. Их обширные знания, полученные на многочисленных научных конференциях и конгрессах, позволяют применять инновационные технологии и безоперационные методики, направленные на омоложение организма и восстановление естественной красоты и здоровья, а опыт и статус обеспечивают высочайший уровень безопасности проводимых процедур. Оба руководителя собрали команду высококлассных специалистов, которые ориентированы на самое превосходное медицинское обслуживание при проведении программ красоты и здоровья, а именно предоставление индивидуальной, современной, безболезненной, минимально инвазивной помощи каждому Пациенту в теплой и комфортной обстановке.

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