06.08.2021. Съёмка второго выпуска кулинарного шоу «HERMITAGE FOODS». Интерьерный салон HERMITAGE, Новороссийск

В августе в интерьерном салоне HERMITAGE развернулась настоящая телестудия - на одной из немецких кухонь Notle прошла съёмка второго выпуска кулинарного шоу «HERMITAGE FOODS».

Гость программы - блогер, журналист, актер, любимец миллионной аудитории Гарик Абрадзаков @offi_garik– вместе с ведущим кулинарного шоу Евгением Шмыгой @ eugene_foods продемонстрировали возможности скандинавской бытовой техники ASKO, приготовив экзотическое блюдо «пельмени с улитками». Присутствовавшим на съёмках зрителям повезло продегустировать кулинарный шедевр.

Мы приготовили для вас фотоотчёт со съёмок второго выпуска кулинарного шоу, который совсем скоро выйдет на YouTube канале интерьерного салона “HERMITAGE”. Переходите по ссылке, подписывайтесь и ожидайте второй выпуск шоу, который выйдет на днях!

https://m.youtube.com/channel/UCJZ3qH5ih65Akzv0VZOGW9g

Партнеры мероприятия :

официальный дилер GEELY в г. Новороссийск

ресторан «Шато Пино»

магазин «Фрутомаркет»

