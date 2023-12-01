В Новороссийске прошло торжественное открытие дилерского центра JAECOO
Здесь представлены два бренда – OMODA и JAECOO.
30 ноября в Новороссийске прошло торжественное открытие нового дилерского центр автосалона «Джейкар Юг» JAECOO. Для гостей праздника организаторы устроили эко-фуршет, интересную викторину и, конечно, рассказали обо всех достоинствах нового автомобиля JAECOO J7. Детей развлекали аниматоры. Маленькие гости праздника с удовольствием рисовали, собирали пазлы и участвовали в инерактивах.
После ребрендинга обновленный дилерский центр представил гостям уже известный турбированный седан OMODA S5 GT и новый современный JAECOO J7 – брутальный, но в то же время элегантный кроссовер, который сочетает в себе инновационные технологии и первоклассные внедорожные возможности.
Автомобиль OMODA был представлен осенью 2022 года, это самый молодой бренд. Тем не менее, в прошлом месяце он поднялся на пятую строчку, обогнав по продажам всех китайских производителей. Не меньшего подъема бизнесмены ожидают и от марки JAECOO. Клиенты выбирают OMODA за узнаваемый яркий дизайн, отличную ценовую политику, надежность. OMODA и JAECOO созданы на годами проверенных платформах.
На торжественном открытии автосалона присутствовали собственник и директор дилерского центра, которые рассказали о преимуществах китайских брендов и дальнейших перспектива развития Джейкар Юг на юге страны.
Адрес: 9-й км трассы М-25 Новороссийск - Краснодар (ориентир светофор на п. Гайдук)
Тел. 8(8617) 30-52-29.
Сайт официального дилера: https://jaecoo-jcaryug.ru/
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ИНН 5260473840
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