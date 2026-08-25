Преподаватели с европейским уровнем. Старт обучения в Краснодаре и Новороссийске.

Для ЧОУ ДПО «СПб Институт Гештальта» профессионализм преподавателей всегда был и остаётся фундаментом образования. Яркое подтверждение этому — награждение в 2026 году четверых наших обучающих терапевтов Европейскими Сертификатами Психотерапевта (ЕСР) и гештальт-терапевта.

Среди сертифицированных специалистов — Людмила Любина, преподаватель СПИГ, психолог, супервизор и менеджер института в Краснодаре и Новороссийске.

Теперь команда Института насчитывает 10 обладателей ЕСР — это абсолютный рекорд среди российских гештальт-институтов. Нам действительно есть чем гордиться, а вам есть, у кого учиться!

Мы открыли набор на обучение в Краснодаре и Новороссийске.

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