Met Gala 2026: Искусство в массы!

Пока мы спали, с 4 на 5 мая в нью-йоркском The Metropolitan Museum of Art прошел ежегодный Бал Института костюма.

Тема Met Gala этого года «Искусство костюма» (Costume Art) и дресс-код «Мода — это искусство» (Fashion is Art) предполагали аутфиты гостей с отсылкой художественным ценностям.

Среди гостей были замечены Рианна и ASAP Rocky, Шер, Кара Делевинь, Bad Bunny, Сэм Смит и многие другие звезды. А Мадонна, не без помощников, поразила всех, воссоздав фрагмент полотна Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония».

• Билет на вечер в этом году стоил $100 000, в 100 раз больше, чем 30 лет назад.

• Для Анны Винтур этот бал станет 28-м, а до нее им правила Элеанор Ламберт.

• Мэрил Стрип ни разу не была на Met Gala, а Бейонсе появилась впервые за десять лет.

Вместе с Анной Винтур сопредседателями бала 2026 стали Николь Кидман, Винус Уильямс и Бейонсе, а главными спонсорами — Джефф Безос и Лорен Санчес. Из-за последнего факта на бал не пришли такие звезды как Зендея, Белла Хадид и Мэрил Стрип, бойкотируя мероприятие по политическим соображениям.

фото: архивы пресс-служб

текст: Ольга Цветаева

