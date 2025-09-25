Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Собираемся на кемп-пати! ПЛОХОСПАЛ: 7 ЛЕТ

Кемп-пати в формате EAT—PLAY—DANCE: днём - гастрономия и комьюнити, ночью - музыка, свет и энергия!

Собираемся в один из последних тёплых дней сентября у моря в уникальном месте с потрясающим видом.

Кемпинг «Рай». ПЛОХОСПАЛ — это комьюнити креативных людей, которые меняют реальность вокруг и отрываются вместе, по всему миру: Москва, Сочи, Пхукет и, конечно, Анапа.

Ценно: провести время всей семьей на природе за творческими активностями:

• Запуск воздушных змеев

• Творческая мастерская

• Космические костюмы в подарок всем гостям

• Аквагрим

• Маркет одежды, аксессуаров и подарков

• Кулинарное разнообразие трех открытых кухонь

• Лазершоу

• Музыка и танцы

ПРОГРАММА КЕМП-ПАТИ:

Лей Чай: 14:00 - 21:00

• Китайский чай и церемонии

ЛУЧ.шотыбар: 14:00 - 02:00

• RTG (Ready-to-Go) — коктейли в банках

• бар с коктейлями, тихими, игристыми и безалкогольными напитками

• бар с пенным и коктейлями на его основе, раками и креветками

• DIY-кухня (Do It Yourself) — общий очаг, где каждый может приготовить выбранное блюдо

• Авторская паэлья, мидии и морепродукты с интерактивным приготовлением

• Мясо на углях

ФОРМАТ:

Визуальный трип: Москвичи LaserNoto готовят лазерный перформанс. с зеркальными одеялами для каждого гостя — символом коммьюнити и частью общей инсталляции. Никогда не теряй свое одеяло!

Музыка: Мультиформатная сцена — артисты сводят концы с концами на Silla Sound System с атмосферным, мощным, объёмным звуком: Dima Popov, Ny_Shtosh, Havi, Meat Bro, Hardcase, Skotcha, Dima Terem

Plan B: если с погодой что-то пойдёт не так, встречаемся в «ЛУЧ.шотыбар». Но прогноз обещает погодой нас радовать!

Билеты: предпродажа — 1000₽, в день мероприятия — 2000₽

Купить билеты по ссылке 

Дети до 12 лет — бесплатно, есть места для палаток

Встречаемся 27 сентября,

Анапа, кемпинг Рай 14:00 — 02:00

Реклама ИП Асланян Эдуард Карапетович ИНН:616517030502

ERID: 2VtzqvYHgWx

