Собираемся на кемп-пати! ПЛОХОСПАЛ: 7 ЛЕТ

Кемп-пати в формате EAT—PLAY—DANCE: днём - гастрономия и комьюнити, ночью - музыка, свет и энергия!

Собираемся в один из последних тёплых дней сентября у моря в уникальном месте с потрясающим видом.

Кемпинг «Рай». ПЛОХОСПАЛ — это комьюнити креативных людей, которые меняют реальность вокруг и отрываются вместе, по всему миру: Москва, Сочи, Пхукет и, конечно, Анапа.

Ценно: провести время всей семьей на природе за творческими активностями:

• Запуск воздушных змеев

• Творческая мастерская

• Космические костюмы в подарок всем гостям

• Аквагрим

• Маркет одежды, аксессуаров и подарков

• Кулинарное разнообразие трех открытых кухонь

• Лазершоу

• Музыка и танцы