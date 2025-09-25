Собираемся на кемп-пати! ПЛОХОСПАЛ: 7 ЛЕТ

Кемп-пати в формате EAT—PLAY—DANCE: днём - гастрономия и комьюнити, ночью - музыка, свет и энергия!
Собираемся в один из последних тёплых дней сентября у моря в уникальном месте с потрясающим видом.
Кемпинг «Рай». ПЛОХОСПАЛ — это комьюнити креативных людей, которые меняют реальность вокруг и отрываются вместе, по всему миру: Москва, Сочи, Пхукет и, конечно, Анапа.
Ценно: провести время всей семьей на природе за творческими активностями:
• Запуск воздушных змеев
• Творческая мастерская
• Космические костюмы в подарок всем гостям
• Аквагрим
• Маркет одежды, аксессуаров и подарков
• Кулинарное разнообразие трех открытых кухонь
• Лазершоу
• Музыка и танцы
ПРОГРАММА КЕМП-ПАТИ:
Лей Чай: 14:00 - 21:00
• Китайский чай и церемонии
ЛУЧ.шотыбар: 14:00 - 02:00
• RTG (Ready-to-Go) — коктейли в банках
• бар с коктейлями, тихими, игристыми и безалкогольными напитками
• бар с пенным и коктейлями на его основе, раками и креветками
• DIY-кухня (Do It Yourself) — общий очаг, где каждый может приготовить выбранное блюдо
• Авторская паэлья, мидии и морепродукты с интерактивным приготовлением
• Мясо на углях
ФОРМАТ:
Визуальный трип: Москвичи LaserNoto готовят лазерный перформанс. с зеркальными одеялами для каждого гостя — символом коммьюнити и частью общей инсталляции. Никогда не теряй свое одеяло!
Музыка: Мультиформатная сцена — артисты сводят концы с концами на Silla Sound System с атмосферным, мощным, объёмным звуком: Dima Popov, Ny_Shtosh, Havi, Meat Bro, Hardcase, Skotcha, Dima Terem
Plan B: если с погодой что-то пойдёт не так, встречаемся в «ЛУЧ.шотыбар». Но прогноз обещает погодой нас радовать!
Билеты: предпродажа — 1000₽, в день мероприятия — 2000₽
Дети до 12 лет — бесплатно, есть места для палаток
Встречаемся 27 сентября,
Анапа, кемпинг Рай 14:00 — 02:00
