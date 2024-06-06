III Ежегодный фестиваль стритбола в "Шато Пино" - это большой спортивный музыкальный праздник, который сопровождается соревнованиями и развлекательной программой под открытым небом
Он состоится 20-21 ИЮЛЯ в "ШАТО ПИНО".
В программе фестиваля:
- концерты группы PLC и хедлайнера ZOLOTO
- стритфуд
- танцы
- ярмарка
Сопровождать мероприятие будут ведущие — Даня Желибо и Дарья Безансон. И также для гостей мероприятия будут проведены конкурсы с подарками от партнеров и организаторов.
На территории комплекса для вас будут работать зоны для увлекательного и комфортного отдыха всей семьей, такие как:
- гостиничный комплекс с собственным бассейном с сауной
- детский развлекательный центр
- ресторан/бистро/вайнбар
- город мастеров с массой мастер-классов
- выставка ретро автомобилей
- картинная галерея
- виноградники
- улиточная ферма
Приобрести билеты можно тут
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С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону +7 910 462-82-52
ООО "ШАТО ПИНО-Р" Краснодарский край, г.о. город Новороссийск, г Новороссийск, с Федотовка, ул Имени Ипполита Кулешевича, д. 1 ОГРН:1212300062083
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