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В Геленджике пройдёт концерт проекта Lumisfera с программой «Мировые хиты при свечах»

21 ноября в «Геленджик Арене» состоится концерт проекта Lumisfera. Прозвучит программа «Мировые хиты при свечах».

 

«Мировые хиты» – вечер музыкальных реликвий: произведений, которые стали культурным кодом поколений, звучали в самые важные моменты жизни и никогда не подчинялись моде – они её создавали. За дирижёрским пультом — Иоанн Севзиханов, солистка концерта — Рита Ричи.

В программе — произведения современной неоклассики, киномузыка и композиции рок- и поп-исполнителей. В репертуар войдут: музыка Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера, саундтреки из фильмов «Амели» и «Гладиатор», тема из сериала «Игра престолов», а также композиции Nirvana, Linkin Park, Queen и Adele.

Знакомые мелодии становятся основой музыкального путешествия через разные эпохи, фильмы и эмоциональные состояния. Одни композиции возвращают к определённым воспоминаниям, другие связаны с любимыми киногероями или важными моментами жизни. 

Концерт пройдёт в формате живого оркестра: произведения исполнят в авторских аранжировках. Сценическое пространство будет организовано с использованием свечей.

 

Фото: архивы пресс-служб

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