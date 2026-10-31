В Геленджике состоится финал третьего ежегодного вокального конкурса «Звезда родилась»

6 ноября в 18:00 в Большом зале КРЦ «Геленджик Арена» состоится финал третьего ежегодного детского вокального конкурса «Звезда родилась». На профессиональную сцену выйдут 20 юных исполнителей в возрасте от 7 до 14 лет из Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и Абхазии.
«Звезда родилась» — ежегодный культурно-образовательный проект, объединяющий творческое соревнование, профессиональное обучение и сценическую практику. Уже в третий раз конкурс предоставляет юным вокалистам возможность заявить о себе, поработать с профессионалами музыкальной индустрии и выступить перед большой аудиторией.
По итогам отборочного этапа определены 20 финалистов — по десять в двух возрастных категориях: 7–10 и 11–14 лет.
4 и 5 ноября участники пройдут образовательный интенсив. Вместе с профессиональными наставниками они будут работать над вокалом, актёрским мастерством, хореографией, сценической выразительностью и подготовкой конкурсных номеров.
В числе наставников проекта — певица и педагог по вокалу Анна Еськова, актриса Театра Моссовета Глафира Лебедева, вокальный педагог Наталья Клинаева, хореограф Юлия Сорокина и артист Театра Моссовета Дмитрий Подадаев.
Оценивать выступления финалистов будут представители музыкальной и творческой индустрии: генеральный продюсер Фестиваля Леонида Агутина Светлана Митрофанова, музыкальный редактор телевизионных проектов «Голос» и «Голос. Дети» Наталья Шамиладзе, певица Анна Май, заместитель руководителя АНО «АртМастерс» Ксения Жижневская и педагог по вокалу Анна Еськова.
По итогам гала-концерта жюри определит двух победителей — по одному в каждой возрастной категории. Каждый финалист получит диплом и профессиональную видеозапись своего выступления. Участие в конкурсе для детей бесплатное.
Организаторы обеспечивают 20 финалистам и одному сопровождающему каждому оплату проезда и проживания на период проведения мероприятий.
Организатор проекта — АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035». Конкурс реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: архивы пресс-служб
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