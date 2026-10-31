В Геленджике состоится финал третьего ежегодного вокального конкурса «Звезда родилась»

«Звезда родилась» — ежегодный культурно-образовательный проект, объединяющий творческое соревнование, профессиональное обучение и сценическую практику. Уже в третий раз конкурс предоставляет юным вокалистам возможность заявить о себе, поработать с профессионалами музыкальной индустрии и выступить перед большой аудиторией.

По итогам отборочного этапа определены 20 финалистов — по десять в двух возрастных категориях: 7–10 и 11–14 лет.