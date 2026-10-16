Осенний арт-девичник в культурном центре «Старый парк»

В культурном центре «Старый парк» начинается самый живописный период — здесь и цветы, и золотая листва ясеней, и огненные ягоды декоративных растений. В честь этого мы приглашаем на осенний арт-девичник, который обещает быть очень уютным и красивым.
Собраться предлагаем в арт-кафе Дома искусств, чтобы поговорить о прекрасном и нарисовать хризантемы.
В программе:
— Лекция искусствоведа Евгении Пожидаевой о том, как художники разных эпох изображали цветы.
— Мастер-класс по живописи пастелью под руководством художницы Вероники Крикун.
— Приветственный напиток от Дома искусств.
— Прогулка по осеннему парку.
Продолжительность встречи — 2 часа.
Стоимость — 3500 рублей.
В стоимость входят вся программа, посещение культурного центра «Старый парк» и всех экспозиций Дома искусств.
Приобрести билеты можно по ссылке: vk.cc/d2eh7W
Культурный центр «Старый парк»,
с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55.
Телефон: 8-918-99-555-18.
Фото: архивы пресс-служб
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ИНН: 2304084800
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