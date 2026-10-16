Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Развлечения
  • News
Развлечения

Поделиться:

Осенний арт-девичник в культурном центре «Старый парк»

В культурном центре «Старый парк» начинается самый живописный период — здесь и цветы, и золотая листва ясеней, и огненные ягоды декоративных растений. В честь этого мы приглашаем на осенний арт-девичник, который обещает быть очень уютным и красивым.

Собраться предлагаем в арт-кафе Дома искусств, чтобы поговорить о прекрасном и нарисовать хризантемы.

В программе:

— Лекция искусствоведа Евгении Пожидаевой о том, как художники разных эпох изображали цветы.

— Мастер-класс по живописи пастелью под руководством художницы Вероники Крикун.

— Приветственный напиток от Дома искусств.

— Прогулка по осеннему парку.

Продолжительность встречи — 2 часа.

Стоимость — 3500 рублей.

В стоимость входят вся программа, посещение культурного центра «Старый парк» и всех экспозиций Дома искусств.

Приобрести билеты можно по ссылке: vk.cc/d2eh7W

 

Культурный центр «Старый парк»,

с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55.

Телефон: 8-918-99-555-18.

 

Фото: архивы пресс-служб

Реклама. АНО ЦРТИ «Театр Старого парка».

ИНН: 2304084800

ERID: 2VtzqxH2VeC

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новороссийск?
Выберите проект: