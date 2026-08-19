Арт-завтрак в Геленджике: творческое утро в «Слойка Южные Истории»

Участники смогут рисовать на холстах под руководством художника Эйрены Гавриловой, которая поможет через цвет и образы выразить внутреннюю свободу и вспомнить своё творческое начало.

Все материалы для рисования предоставляются. Каждый участник получит бокал игристого или чашку кофе для настроения.

Стоимость участия — 1800 рублей.

Предварительная бронь обязательна, участие подтверждается 100% предоплатой.

Мероприятие состоится при наборе группы не менее 5 человек. В случае недостаточного количества участников встреча будет перенесена на следующее воскресенье.

Забронировать участие можно по телефону: +7 938 866 6642.

Приглашаем всех, кто хочет совместить отдых, творчество и приятное общение в уютной атмосфере Геленджика.