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Где провести выходные с детьми в Новороссийске? Открываем летний сезон игр в «Вулкан Парке»!

Сложный вопрос «Чем занять ребенка в выходные?» решен!

Развлекательный семейный центр «Вулкан Парк» — здесь каждый выходной можно превратить в маленькое приключение для всей семьи.

Почему вам точно понравится в «Вулкан Парке»?

Рассказываем про наши главные преимущества: Огромная игровая зона: Город профессий, лабиринты, батуты, горки и сухие бассейны — здесь есть всё, чтобы энергия детей была направлена в мирное русло! Пока дети резвятся, родители могут отдохнуть.

Собственный ресторан и кондитерская: Вкуснейшая пицца, паста и кондитерские шедевры. А главный хит — фирменный десерт «Вулкан», радуга в тарелке!

Экстрим-зона : Для любителей высоты и скорости - лабиринты, горки, картодром и батуты! Подходит и детям, и взрослым!

Отдельная зона для малышей: Мы позаботились о самых маленьких гостях. У нас есть специальная безопасная зона с мягкими модулями, где малыши могут играть без опаски.

«Вулкан Парк»— это место, где отдыхает вся семья.

Приходите и убедитесь сами!

Адрес: г. Новороссийск , ул. Героев Десантников , 2, ТЦ Грин Парк, 4-ый этаж Ежедневно 10:00–21:00. Телефон для бронирования: +7 (918) 063-58-43.

фото: архивы пресс-служб

 

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