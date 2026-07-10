Где провести выходные с детьми в Новороссийске? Открываем летний сезон игр в «Вулкан Парке»!

Сложный вопрос «Чем занять ребенка в выходные?» решен!
Развлекательный семейный центр «Вулкан Парк» — здесь каждый выходной можно превратить в маленькое приключение для всей семьи.
Почему вам точно понравится в «Вулкан Парке»?
Рассказываем про наши главные преимущества: Огромная игровая зона: Город профессий, лабиринты, батуты, горки и сухие бассейны — здесь есть всё, чтобы энергия детей была направлена в мирное русло! Пока дети резвятся, родители могут отдохнуть.
Собственный ресторан и кондитерская: Вкуснейшая пицца, паста и кондитерские шедевры. А главный хит — фирменный десерт «Вулкан», радуга в тарелке!
Экстрим-зона : Для любителей высоты и скорости - лабиринты, горки, картодром и батуты! Подходит и детям, и взрослым!
Отдельная зона для малышей: Мы позаботились о самых маленьких гостях. У нас есть специальная безопасная зона с мягкими модулями, где малыши могут играть без опаски.
«Вулкан Парк»— это место, где отдыхает вся семья.
Приходите и убедитесь сами!
Адрес: г. Новороссийск , ул. Героев Десантников , 2, ТЦ Грин Парк, 4-ый этаж Ежедневно 10:00–21:00. Телефон для бронирования: +7 (918) 063-58-43.
фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)