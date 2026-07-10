Где провести выходные с детьми в Новороссийске? Открываем летний сезон игр в «Вулкан Парке»!

Собственный ресторан и кондитерская: Вкуснейшая пицца, паста и кондитерские шедевры. А главный хит — фирменный десерт «Вулкан», радуга в тарелке!

Экстрим-зона : Для любителей высоты и скорости - лабиринты, горки, картодром и батуты! Подходит и детям, и взрослым!

Отдельная зона для малышей: Мы позаботились о самых маленьких гостях. У нас есть специальная безопасная зона с мягкими модулями, где малыши могут играть без опаски.