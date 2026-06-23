Детский праздник, который запомнится надолго: почему родители выбирают «Вулкан Парк»

В мире, где дети всё чаще зависают в гаджетах, а родители ищут идеи для незабываемого выходного, «Вулкан Парк» становится настоящим спасением. Это не просто развлекательный центр, а целая вселенная для семейного отдыха. Здесь есть всё, чтобы день рождения ребёнка превратился в яркое шоу, а вы могли выдохнуть и просто наслаждаться моментом.
Что внутри?
Представьте: 3000 кв. м игровой площади — батуты, горки, картодром, город профессий, лабиринты и верёвочный парк . Аниматоры устраивают шоу с любимыми героями , а шеф-повара собственного ресторана удивляют и детей, и взрослых . И, конечно, торты любой сложности — даже самые смелые фантазии становятся реальностью .
Праздник без хлопот
«Вулкан Парк» берёт на себя всё: от организации до чистоты и безопасности . Вам остаётся только приехать и наслаждаться счастливыми моментами. Здесь знают, как угодить и малышам, и школьникам, — для каждого возраста есть свои активности .
Где найти:
Адрес: ул. Героев Десантников, 2, ТРЦ «Грин Парк» (4-й этаж).
Телефон «Вулкан Парка» в Новороссийске: +7 (918) 063-58-43.
Часы работы:
· Пн: 12:00–22:00
· Вт–Вс: 10:00–22:00
Бронируйте дату и дарите детям праздник, который они запомнят надолго!
Фото: архивы пресс служб
Текст: Дарья Мачавариани
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ИНН: 780534550321
ERID: 2VtzqwFcXW1
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