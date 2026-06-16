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В Новороссийске запустили услугу «Взрыв шаров» для праздников

Студия аэродизайна «Дом праздника» сообщает о запуске новой услуги — «Взрыв воздушных шаров». Эффектный финал торжества представляет собой одномоментное высвобождение шаров и конфетти, что создаёт зрелищный визуальный момент.

Услуга ориентирована на проведение:

дней рождения, свадеб, корпоративов, выпускных вечеров, гендер-пати (вечеринок по случаю раскрытия пола будущего ребёнка), и других событий, где требуется яркое завершение или сюрприз.

По словам организаторов, основная задача нового формата — усилить эмоциональную составляющую праздника, а также обеспечить уникальные кадры для фото- и видеосъёмки. «Взрыв шаров» может использоваться как самостоятельный эффект или как часть общей декорации.

Контакты для заказа и дополнительная информация:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 190А, +7 (988) 623-37-98
Студия аэродизайна «Дом праздника»

Фото: архивы пресс -служб
Текст: Дарья Мачавариани

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ИНН: 614009784825
ERID: 2VtzqxaW5iH

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