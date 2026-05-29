Сочные новости из «Слойки»: обед стал ещё ярче

Обеденный перерыв больше не будет скучным. Мы собрали всё самое яркое, сытное и душевное в одном меню. Теперь здесь не просто перекус, а настоящая гастрономическая пауза — с характером и с южным настроением.
Любой обед — это три блюда на ваш выбор + бокал игристого (или безалкогольная альтернатива, если хотите). Всё за 650 ₽.
Действует в будни, с 12:00 до 16:00.
Салаты
Свекольный с чесноком
Классика, проверенная временем. Запечённая свекла, мягкий сливочный вкус, тонкая чесночная нота и лёгкая кислинка. Сытно, полезно, согревает.
Зелёный салат
Лёгкая свежесть для баланса. Микс молодых листьев, хрустящие огурцы, ароматная зелень и заправка, которая не перебивает вкус, а подчёркивает его.
С яйцом и редисом
Весенний хит. Нежный белок, яркая хрустящая редиска, немного зелёного лука — и воздушная заправка. Идеально для тех, кто хочет вкусно и без тяжести.
Супы
Лапша
Домашний суп на крепком бульоне. Длинная яичная лапша, кусочки курицы или грибов (уточняйте при заказе) и ароматная зелень. Уют, как в детстве.
Зелёный борщ
Щавель придаёт этому борщу ту самую яркую кислинку, за которую его обожают. С яйцом, сметаной и гренками — совершенно летнее настроение в тарелке.
Окрошка
Наша версия — на кефире и минеральной воде, с аппетитной нарезкой из огурцов, редиса, варёного яйца, картофеля и нежного мяса (или без мяса, если постный день). Подаётся охлаждённой.
Вторые блюда
Перловка с говяжьими щёчками
Главная сенсация меню. Говяжьи щёчки томятся до состояния «тают во рту», а перловка пропаривается в том же соке с морковью и луком. Очень сытно, благородно и по-домашнему вкусно.
Колбаски с пюре
Южный уик-энд на тарелке. Домашние колбаски (куриные или свиные — уточняйте) обжарены до румяной корочки. К ним — воздушное картофельное пюре с маслом и щепоткой мускатного ореха.
Вареники с капустой
Постные, но душевные. Тонкое тесто, сочная тушёная капуста с морковью и лучком. Подаются с пассерованным луком и сметаной по желанию. Те самые, из детства.
Шакшука
Средиземноморская гостья в нашем меню. Яйца, тушёные в томатном соусе с болгарским перцем, луком и пряностями. Подаётся с ломтиком свежего багета — для макания. Очень фотогенично и невероятно вкусно.
Игристое — в подарок к обеду
Комплекс из трёх блюд уже включает бокал игристого. Потому что иногда даже в будни хочется сказать «ура» хорошему обеду.
Ждём вас в «Слойка. Южные истории»
Приходите сами, зовите коллег — и успевайте оценить эти вкусные новинки.
Слойка. Южные истории — обед, который хочется съесть не спеша.
Фото: архивы пресс-служб
Текст: Дарья Мачавариани
Реклама. ИП Зороглян Э.З.
ИНН: 230409473000
ERID: 2VtzqwKigcp
