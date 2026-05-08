Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Культура
  • News
Культура

Поделиться:

Пространство перемирия во имя искусства

Сегодня, 9 мая, официально открылась 61я Венецианская биеннале.

Грандиозное событие в мире искусства, в котором принимают участие 100 стран, продлится до 22 ноября. Тема этого года «В минорных тонах», предлагающая «погрузиться в медитативное, мечтательное и слегка меланхоличное состояние».

Впервые за шесть лет на фестиваль допустили российских художников, что нарушило санкционные ограничения. В результате Еврокомиссия сократила финансирование, а жюри ушло в отставку в полном составе. Теперь победителей будут выбирать посетители путем голосования, а церемония награждения перенесена на последний день мероприятия.

Главным проектом от России стал музыкальный перформанс «Дерево укоренено в небе».

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Ольга Цветаева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новороссийск?
Выберите проект: