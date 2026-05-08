Пространство перемирия во имя искусства

Сегодня, 9 мая, официально открылась 61я Венецианская биеннале.
Грандиозное событие в мире искусства, в котором принимают участие 100 стран, продлится до 22 ноября. Тема этого года «В минорных тонах», предлагающая «погрузиться в медитативное, мечтательное и слегка меланхоличное состояние».
Впервые за шесть лет на фестиваль допустили российских художников, что нарушило санкционные ограничения. В результате Еврокомиссия сократила финансирование, а жюри ушло в отставку в полном составе. Теперь победителей будут выбирать посетители путем голосования, а церемония награждения перенесена на последний день мероприятия.
Главным проектом от России стал музыкальный перформанс «Дерево укоренено в небе».
