Пространство перемирия во имя искусства

Впервые за шесть лет на фестиваль допустили российских художников, что нарушило санкционные ограничения. В результате Еврокомиссия сократила финансирование, а жюри ушло в отставку в полном составе. Теперь победителей будут выбирать посетители путем голосования, а церемония награждения перенесена на последний день мероприятия.