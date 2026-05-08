Весна богата на урожай премий

5 мая в Колумбийском университете Нью-Йорка вручили ежегодную Пулитцеровскую премию.
Престижная премия в области литературы, журналистики, музыки и театра названа в честь газетного магната Джозефа Пулитцера, пожертвовавшего в 1917 году Колумбийскому университету два миллиона долларов, часть которых идет на учреждение премии и с 2017 составляет 15 тысяч долларов на одного лауреата.
В этот раз премию вручили журналистам The Minnesota Star Tribune, исследователям The New York Times, сотрудникам агентства Reuters и другим представителям медиа. Победителем в категории «Новостная фотография» (Breaking News Photography) стал палестинский фотограф Сахер Аль-Горра (Saher Al-Ghorra) за серию репортажей из сектора Газа.
Среди писателей разных жанров победителями стали:
художественная литература: «Ангел Падение» Даниэля Крауса
нехудожественная литература: «Нам нет места: работа и бездомность в Америке» Брайана Голдстоуна
мемуары и автобиография: «Вещи в природе просто растут» Джун Ли
история: «Мы, народ: История Конституции США» Джилл Лепор
биография: «Гордость и удовольствие: сестры Скайлер в эпоху революции» Аманды Вайл
поэзия: Ars Poeticas (Искусство поэзии) Джулианы Спар
