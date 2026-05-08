Весна богата на урожай премий

5 мая в Колумбийском университете Нью-Йорка вручили ежегодную Пулитцеровскую премию.

Престижная премия в области литературы, журналистики, музыки и театра названа в честь газетного магната Джозефа Пулитцера, пожертвовавшего в 1917 году Колумбийскому университету два миллиона долларов, часть которых идет на учреждение премии и с 2017 составляет 15 тысяч долларов на одного лауреата.

В этот раз премию вручили журналистам The Minnesota Star Tribune, исследователям The New York Times, сотрудникам агентства Reuters и другим представителям медиа. Победителем в категории «Новостная фотография» (Breaking News Photography) стал палестинский фотограф Сахер Аль-Горра (Saher Al-Ghorra) за серию репортажей из сектора Газа.