Ургант и Хрусталев вышли к зрителям с игрушечными автоматами, в бронежилетах и каске, пародируя Лукашенко с сыном

Иван Ургант с накладными участии и Дмитрий Хрусталев вышли к зрителям с игрушечными автоматами, а также в бронежилетах и каске.

«Мы с тобой до конца», — крикнули телеведущему из зала. Ведущий представил эту пародию фрагментом из стихотворения «Папа может папа может все что угодно».

Напомним, что видео с вооруженным Лукашенко, который вместе с сыном прилетел на вертолете во Дворец Независимости опубликовал Telegram-канал «Пул первого» 23 августа.