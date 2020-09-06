Новый сезон «Вечернего Урганта» начался с пародии на Александра Лукашенко и его сына Николая, которые в конце августа прилетели в резиденцию президента Белоруссии в бронежилетах и с автоматами.
Ургант и Хрусталев вышли к зрителям с игрушечными автоматами, в бронежилетах и каске, пародируя Лукашенко с сыном
Иван Ургант с накладными участии и Дмитрий Хрусталев вышли к зрителям с игрушечными автоматами, а также в бронежилетах и каске.
«Мы с тобой до конца», — крикнули телеведущему из зала. Ведущий представил эту пародию фрагментом из стихотворения «Папа может папа может все что угодно».
Напомним, что видео с вооруженным Лукашенко, который вместе с сыном прилетел на вертолете во Дворец Независимости опубликовал Telegram-канал «Пул первого» 23 августа.
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