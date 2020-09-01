Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, которое Алексей Навальный снимал до отравления

Накануне вечером ФБК выпустил первую часть фильма-расследования о депутатах, контролирующих застройку Новосибирска. Именно для этой работы Алексей Навальный ездил в Сибирь перед отравлением.
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Накануне вечером ФБК выпустил первую часть фильма-расследования о депутатах, контролирующих застройку Новосибирска. Именно для этой работы Алексей Навальный ездил в Сибирь перед отравлением.
Отвечаем на вопрос: кто захватил столицу Сибири и как нам ее освободить https://t.co/WD2cXM0AJ5— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 31, 2020
Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что больше трети депутатов в городском совете Новосибирска являются застройщиками и контролируют градостроительство.
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