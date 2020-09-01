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Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, которое Алексей Навальный снимал до отравления

Накануне вечером ФБК выпустил первую часть фильма-расследования о депутатах, контролирующих застройку Новосибирска. Именно для этой работы Алексей Навальный ездил в Сибирь перед отравлением.

 

Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что больше трети депутатов в городском совете Новосибирска являются застройщиками и контролируют градостроительство.


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NVR.SOBAKA,
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