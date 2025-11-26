«Абрау-Дюрсо» вошёл в список победителей VII Национальной премии «Корпоративный музей»

В Перми подвели итоги VII Национальной премии «Корпоративный музей», которая объединяет лучшие музейные проекты российских компаний. Музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» стал призёром конкурса, заняв II место в номинации «Новая экспозиция» с проектом «Абрау-Дюрсо 155 лет!».
Новая экспозиция включает три тематических зала, посвящённых ключевым этапам развития легендарной винодельни.
Зал «Абрау-Дюрсо в искусстве» раскрывает влияние русского игристого на культурную жизнь начала XX века и напоминает о его появлении в знаковых произведениях эпохи. Советский зал, выполненный в стилистике авангарда, рассказывает о трансформации имения в совхоз и его истории до конца 1980-х.
Среди центральных объектов — инсталляции «Традиционный новогодний стол» и «Платье с обложки журнала “Огонёк”», в котором сотрудница завода встречала стомиллионную бутылку «Советского шампанского».
Анна Левычкина, директор проектов фонда «Наследие Абрау-Дюрсо», подчеркнула значимость участия в конкурсе:
«Это уникальная возможность делиться опытом в музейной сфере, представлять новые открытия, формы взаимодействия с аудиторией и видеть, как растёт профессиональное сообщество. С каждым годом конкуренция усиливается — как в технологическом, так и в художественном и историческом аспектах».
Среди других лауреатов премии — Музей истории денег АО «Гознак», Музей Истории Шоколада и Какао («Роза Эйнема», ООО «Объединенные кондитеры», АО «Кондитерский концерн “Бабаевский”»), Музей Банка России в Санкт-Петербурге, Музей городского хозяйства Москвы, Музей СБЕРа и другие.
Национальная премия «Корпоративный музей» — единственный в мире конкурс для корпоративных музеев, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В 2024 году за победу в 17 номинациях боролись 153 проекта от 75 музеев, что стало рекордом за всю историю премии.
Текст: Александра Садчикова
Фото: Архивы пресс-службы
Комментарии (0)