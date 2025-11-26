«Абрау-Дюрсо» вошёл в список победителей VII Национальной премии «Корпоративный музей»

Среди других лауреатов премии — Музей истории денег АО «Гознак», Музей Истории Шоколада и Какао («Роза Эйнема», ООО «Объединенные кондитеры», АО «Кондитерский концерн “Бабаевский”»), Музей Банка России в Санкт-Петербурге, Музей городского хозяйства Москвы, Музей СБЕРа и другие.

Национальная премия «Корпоративный музей» — единственный в мире конкурс для корпоративных музеев, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В 2024 году за победу в 17 номинациях боролись 153 проекта от 75 музеев, что стало рекордом за всю историю премии.

Текст: Александра Садчикова

Фото: Архивы пресс-службы