Что ответил Лукашенко Макрону на предложение добровольно покинуть свой пост президента Беларуси

«Это кризис власти. Авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться с помощью силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Французский лидер выразил восхищение белорусскими демонстрантами, которые «стремятся вдохнуть жизнь в демократию, столь долго подавляемую в этой стране». По его мнению, особого уважения заслуживают женщины, принявшие участие в протеста.

В ответ на призыв покинуть пост главы государства Александр Лукашенко назвал Эммануэля Макрона "незрелым политиком", сообщает агентство «БелТА».

Также Лукашенко считает, что исходя из озвученных Макроном принципов, президент Франции должен был покинуть свой пост еще два года назад, когда на улицы Парижа стали выходить «желтые жилеты».



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