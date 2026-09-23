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Любовь к себе до кончиков пальцев

Поговорили с владелицей и руководителем ателье завершенного образа «Люби» Любовью Сигаревой о тренде на естественность в маникюре и педикюре и как комплексный уход выходит на новый уровень спа-процедур.

 

Еще недавно идеальный маникюр и педикюр ассоциировался с покрытием: цветом, дизайном, длиной, сложными эффектами. Сегодня представление о роскоши меняется, она становится «тихой». Сейчас в тренде образ clean girl* и все больше женщин возвращаются к эстетике «голых» ногтей: с натуральным глянцем, аккуратной формой и акцентом на здоровый вид.
 

Невидимый уход

Чтобы руки выглядели безупречно без покрытия, им нужен особенно деликатный и профессиональный уход. После длительного ношения гель-лака ногтевая пластина становится тонкой, ломкой и чувствительной, а в осенне-зимний период кожа рук и кутикула страдают от недостатка влаги, шелушатся и трескаются. Поэтому современный маникюр и педикюр становится полноценным ритуалом восстановления.

 

Инновации на страже красоты

Каждый год появляются новые техники, в том числе уходовых процедур, и наши мастера четко отслеживают актуальные веяния. Этой осенью в топ процедур выходит немецкий маникюр — глянцевание ногтей по особой технологии, схожей с уже всем знакомым японским маникюром. Она направлена на укрепление и оздоровление ногтевой пластины. В немецкой версии глянец держится дольше за счет поверхностного и внутреннего укрепления специальными средствами. Также в немецком маникюре используются безопасные одноразовые материалы и пилки, в японском же замшевый кичин никак не дезинфицируется.

 

Искусство расслабления

В современном мире, когда женщина привыкла делать все «на бегу», становится ценным комплексный подход к уходу за собой, в том числе за ногтями. Поэтому в «Люби» появились маникюр и педикюр с акцентом на спа-программы, массаж и уходы для кожи рук и ног. Насколько приятней после маникюра или педикюра задержаться на двадцать минут и получить полный спа-ритуал: расслабляющий массаж с ароматными маслами, очищение мягким скрабом и питательный крем в конце процедуры. Непередаваемые ощущения — выйти с чувством перерождения и чистоты: бархатная кожа, напитанная, гладкая, и впечатление, что слетал на отдых. А в качестве секретного ингредиента в ателье вас ждет кресло-реклайнер для педикюра, которое обволакивает и обнимает, как мягкое облако. «Люби» — ателье завершенного образа, где роскошь начинается с заботы о себе.
 

8 (996) 536-87-01

Новороссийск, ул. Советов, 62

 

Фото: Оксана Колесниченко

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ИНН: 231520717344

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