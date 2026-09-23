Любовь к себе до кончиков пальцев

Еще недавно идеальный маникюр и педикюр ассоциировался с покрытием: цветом, дизайном, длиной, сложными эффектами. Сегодня представление о роскоши меняется, она становится «тихой». Сейчас в тренде образ clean girl* и все больше женщин возвращаются к эстетике «голых» ногтей: с натуральным глянцем, аккуратной формой и акцентом на здоровый вид.



Невидимый уход

Чтобы руки выглядели безупречно без покрытия, им нужен особенно деликатный и профессиональный уход. После длительного ношения гель-лака ногтевая пластина становится тонкой, ломкой и чувствительной, а в осенне-зимний период кожа рук и кутикула страдают от недостатка влаги, шелушатся и трескаются. Поэтому современный маникюр и педикюр становится полноценным ритуалом восстановления.