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Почему одной стрижки недостаточно: 3 причины записаться в «ЛЮБИ»

Роскошный образ складывается из нескольких деталей — формы, цвета и акцентов.

Именно поэтому ЛЮБИ — ателье завершенного образа

1. Здесь видят образ целиком Стрижка задаёт форму, окрашивание подчеркивает внешность, а оформление бровей делает взгляд выразительнее.

2. Решение подбирают именно для вас При выборе стрижки, оттенка волос и формы бровей учитываются черты лица, цветотип, образ жизни, стиль, привычки и то, сколько времени вы готовы уделять укладке дома.

3. Полный образ можно создать за один визит Не нужно записываться в разные места, тратить драгоценное время на дорогу и самостоятельно следить за тем, чтобы цвет волос, форма стрижки и брови сочетались между собой.

«ЛЮБИ» создаёт образ, где каждая линия, оттенок и деталь подчёркивают вашу естественную роскошь.

Записаться на создание полного образа по номеру +7 996 536-87-01

г. Новороссийск, ул. Советов, 62

 

Фото: архивы пресс-служб
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ИНН: 231520717344
ERID: 2VtzqwTWqKf

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